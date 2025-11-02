«Извинюсь перед его женой»: Айза-Лилуна Ай вспомнила о романе с Вячеславом Малафеевым

Айза-Лилуна Ай вспылила после слухов о романе с Вячеславом Малафеевым.

После выхода реалити «Звезды в Африке» зрители заподозрили, что между блогершей и футболистом проскочила искра. Но, как утверждает сама звезда, все это было не более чем фантазии зрителей.

«Ничего не было! Мы реально друг к другу прониклись: нам легко вместе, поддерживали один другого, но это было чисто дружески. Ну, естественно, продюсерам было очень выгодно раскрутить это как какую-то романтическую историю. Это, правда, было не так, честно! Когда реалити закончилось, я больше никогда в жизни не слышала и не видела Славы Малафеева», — рассказала Айза в шоу «Все реалити».

Однако слухи оказались настолько громкими, что даже жена Малафеева, Екатерина, решила сама убедиться, что между мужем и блогером ничего нет.

Айза вспомнила, как однажды получила странное сообщение с телефона Вячеслава. За переписку, как выяснилось, отвечала именно супруга футболиста.

«Был момент, когда мне написала жена Славы с его телефона какую-то странную вещь. Я такая: „Ребят, это вообще… Не впутывайте меня, я ни в чем не виновата. Честное слово. Вот положа руку на сердце, ничего не было“, — поделилась Айза.

Несмотря на прошедшие годы, звезда сообщила, что история до сих пор вызывает боль.

«Мне дико обидно и неприятно. Если надо, я извинюсь перед его женой», — сказала Айза.

По словам блогера, она не имеет никакого отношения к расставанию футболиста с супругой.

