«Вы помрете на чужбине и ответите за все»: Вика Цыганова пригрозила желающим вернуться в Россию звездам

Вика Цыганова резко высказалась о возвращении уехавших из России знаменитостей. В своем Telegram-канале певица заявила, что Дмитрию Быкову* (признан иноагентом на территории РФ) и Татьяне Лазаревой** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «никогда не отмыться» и пригрозила им тюрьмой.

Недавно покинувшие Россию Дмитрий Быков* и Татьяна Лазарева** объявили о своем желании вернуться в страну. Эта новость возмутила Вику Цыганову, выступающую против артистов-«предателей». Певица назвала писателя «усатым тараканом», а телеведущую — «алкоголичкой» и отметила, что никто не ждет на Родине тех, кто поддерживает врагов.

«Спешу развеять голубые мечты предателей Родины. Никогда и ни при каком режиме русский народ не примет обратно этих людей. <…> Вам никогда от этого не отмыться», — заявила Вика Цыганова.

Артистка добавила, что в случае возвращения беглые знаменитости «ответят за все свои преступления» и попадут в тюрьму. Однако, по словам Вики Цыгановой, Дмитрий Быков* и Татьяна Лазарева** так и не приедут в Россию и «помрут на чужбине в забвении» и ответят за все «перед Богом».

«А вообще приезжайте, мы вас очень ждем! Ответите по закону за все свои преступления и посидите в тюрьме за работу на врагов России. Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрете на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей. В конце концов вы все равно ответите. Если не перед людьми, то перед Богом», — высказалась певица.

Напомним, Дмитрий Быков* эмигрировал из России в США в 2021 году и регулярно критикует страну, называя ее «больной системой». Татьяна Лазарева** же в 2022 году уехала из РФ в Италию и утверждает, что у нее больше «нет дома».

Ранее сообщалось о том, что Вика Цыганова назвала «предателем» и «бездарностью» уехавшего из России Артура Смольянинова**.

*признан иноагентом на территории РФ

**признаны иноагентами на территории России, внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга