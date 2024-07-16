Бездарность, предатель, подонок: что думают супруги Цыгановы о русофобе Смольянинове*

Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после начала спецоперации на Украине покинул Россию, бросив свою семью. Актер неоднократно высказывался негативно в адрес властей Родины и своих соотечественников. Супруги Вика и Вадим Цыгановы рассказали, что думают о звезде «9 роты».

Цыганова эмоционально назвала Смольянинова* «бездарностью» и «предателем».

Вадим Цыганов согласился с женой и также высказал несколько резких слов в адрес артиста.

«Он просто подонок. Ну вот реально. Я вчера посмотрел его коротенькое интервью, выжимку на 2 минуты, когда Смольянинов* говорит, что ему не жалко, если Россия распадётся», — рассказал порталу aif.ru Вадим Цыганов.

Цыгановы отметили, что им никогда не понять человека, который желает зла стране, в которой живут его дети и мама.

Певица добавила, что Смольянинов* не заслуживает внимания россиян. По словам Цыгановой, в нашей стране много хороших людей, бойцов, о которых нужно снимать фильмы, а потом — показывать их детям. Нынешними героями, считает она, должны быть реальные настоящие люди, а не актеры, у которых на уме только высокие гонорары.

Ранее Вика Цыганова назвала «дурой» критикующую РФ Лайму Вайкуле. Подробнее читайте здесь.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)