«Вы пламенный боец за нашу Родину»: Дмитрий Певцов публично обратился к болеющей раком Симоньян

Актер Дмитрий Певцов в личном Telegram-канале обратился к журналистке Маргарите Симоньян. Он отметил, что является ее большим поклонником, похвалил ее книгу, а также пожелал ей здоровья.

Певцов рассказал, что главный редактор RT подарила ему свою книгу, пока он был в отпуске. Артист ознакомился с произведением и остался под большим впечатлением. Он поблагодарил ее за презент от всей своей семьи и признался, что всегда следит за работой и творчеством Маргариты.

«Передаем Маргарите Симоньян от нашей семьи, самые искренние пожелания добра и любви, сил, бодрости и здоровья! Примите наши уважение, гордость и наши молитвы. Пусть хранит Вас Господь со чады и домочадцы! Вы пламенный боец за нашу Родину, наш язык, нашу веру. Берегите себя там - на острие политической жизни России», - сказал Дмитрий Певцов.

Напомним, что Маргарита Симоньян сейчас проходит через трудный период жизни. Девять месяцев назад ее муж Тигран Кеосаян впал в кому, а недавно она узнала, что у нее диагностировали рак. Журналистку уже прооперировали, и теперь она проходит курс лечения.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что будет носить парик из-за рака.