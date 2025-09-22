«Скоро увидите меня в париках»: Симоньян раскрыла правду о своей болезни и здоровье мужа

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что происходит в ее жизни после операции. Она призналась, что пока хороших новостей нет. Совсем скоро поклонники увидят ее в парике. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Симоньян отметила, что хотела бы порадовать фанатов информацией, что и у нее, и у Тиграна Кеосаяна все в порядке, но это не так. По словам журналистки, у ее мужа нет улучшений, а сама она проходит лечения от рака, из-за которого теряет волосы.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», - поделилась Маргарита.

Напомним, что Тигран Кеосаян впал в кому девять месяцев назад. А в сентябре его жена узнала, что у нее тяжелое заболевание. Как выяснилось позже, ей диагностировали рак и назначили операцию на груди. Хирургическое вмешательство далось журналистке непросто. Спустя несколько дней она признавалась, что ей все еще больно.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что не боится смерти.