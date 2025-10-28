«Вы очень крутые»: в Сети нашли последнее видео умершего от рака Романа Попова

Незадолго до своей смерти артист Роман Попов записал видеообращение к фанатам. В ролике звезда «Полицейского с Рублевки» поблагодарил поклонников за помощь в сборе средств на лечение.

Последний ролик с Поповым был опубликован в его Telegram-канале в начале сентября. Это видео стало последним обращением артиста.

В ролике Роман поблагодарил фанатов за все, что они делают, имея в виду сбор средств на лечение.

«На вторую часть точно всё есть. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы прямо суперсила. Большое спасибо всем!», — сказал Попов.

В 2018 году у Романа выявили рак мозга. Через 7 лет у актера произошел рецидив: болезнь вернулась с осложнениями. Несколько месяцев назад актер признавался, что почти не видит, испытывает проблемы со слухом и передвигается с помощью близких.

28 октября стало известно о смерти артиста. Перед уходом из жизни он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.