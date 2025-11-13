«Вы очень долго продержались»: Полина Диброва неожиданно получила поддержку в Сети после скандала с экс-мужем

Модель Полина Диброва неожиданно получила поддержку в Сети. Если еще месяц назад ее критиковали за измену и разрушение семьи, то теперь пользователи ей сочувствуют. Перемены в настроении общественности произошли после скандального видео с участием Дмитрия Диброва.

После развода с телеведущим Диброва получила немало хейта в свой адрес. Однако недавно в распоряжении СМИ появилось видео, в котором Дмитрий был на улице с расстегнутой ширинкой. Сообщалось, что он стал гостем закрытой вечеринки для взрослых. Полина, комментируя эту ситуацию, не скрыла своего удивления, но отметила — каждый волен жить, как хочет.

После этой ситуации пользователи по-другому взглянули на модель и встали на ее сторону в разводе. Они уверены, что у Полины были веские основания, чтобы уйти от Дмитрия.

«Вы очень долго продержались, раньше надо было удирать галопом. Вы отличная мама. Все перемелется… Счастья вам!»; «Знаете, я после выходки Диброва, начала по-другому смотреть на их развод»; «Я так понимаю, это шок из-за поведения бывшего. Ну от такого любая в шоке будет, тем более дети есть. Надо было раньше убегать», - пишут в комментариях в Telegram-канале Дибровой.

Напомним, что сам Дмитрий Дибров на кадры из документального фильма никак не отреагировал.

Ранее появилась информация, что Дмитрий Дибров может лишиться работы из-за скандального видео.