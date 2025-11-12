«Не хотелось бы повторной ситуации, как с Ивлеевой»: Дибров может лишиться работы из-за скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с женой Полиной попал в скандал. Его засняли на закрытой вечеринке для взрослых с расстегнутой ширинкой. Кадры уже распространились по СМИ и Интернет-пабликам, но артист комментировать их не спешит. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов рассказал, как эта ситуация может сказаться на карьере знаменитости.

Видео с Дмитрием шокировало многих его коллег. Некоторые звезды публично осудили телеведущего, а певица Наталья Штурм даже заподозрила, что у него развилась деменция. Продюсер Дворцов отметил, что в шоу-бизнесе многие обескуражены тем, что произошло, так как Дибров является не последним человеком на отечественном ТВ.

«Для человека такого уровня это несуразно, из ряда вон выходящая ситуация. Безусловно, это меня шокировало. Не хотелось бы повторной ситуации, как с Ивлеевой. У нас сейчас время патриотизма, когда разврат нужно убрать. С одной стороны, мы все люди, и Дмитрий ничего такого в принципе не сделал. Но с другой стороны, для человека уровня федерального телеканала немножко это не этично. Все-таки нужно думать головой, когда ты суперзвезда и у тебя имеется множество рамок, которых ты должен придерживаться», — заявил Дворцов.

По словам продюсера, этот скандал может повлиять на работу Дмитрия. Пока заказчики еще не отказываются от его выступлений, но не исключено, что это произойдет, если все не уляжется.

«Мне очень жаль, что такая ситуация случилась. Да, это может ударить по репутации Дмитрия, по его каким-то определенным структурам работы. Что касается его друзей, я думаю, что они от него не отвернутся. Как говорится, с кем не бывает. Пока у него не отменяют корпоративы, и гонорары не упали. Но исключать, что это произойдет, не могу», — отметил Сергей Дворцов.

