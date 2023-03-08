«Вы никто и звать вас никак»: Мусагалиев больше не смог скрывать истинную сущность Маслякова

Азамат Мусагалиев сейчас является одним из самых популярных комиков и ведущих на телеканале ТНТ, но известность он обрел, как и многие другие юмористы, в КВН. Шоумен на протяжении нескольких лет выступал на сцене в команде «Сборная Камызякского края» и был даже ее лидером. Долгое время даже после ухода из проекта Азамат поддерживал хорошие отношения с Александром Масляковым. Однако в один момент их пути разошлись.

Недавно Мусагалиев стал гостем шоу Басты «Вопрос ребром». Там он раскрыл подробности конфликта с известным ведущим КВН. Оказалось, что Масляков совершенно не воспринимал никакие идеи от молодых комиков и все подвергал «ревностному осуждению».

«Он сказал: «Вы никто и звать вас никак и то, что я сделал, это сделал я, а не вы и никто вообще за все 60 лет не имеет права делать все, что происходит в этой передаче», - рассказал артист.

Кульминация конфликта случилась в 2021 году, когда на телеканале ТНТ выпустили шоу «Игра». Александр Васильевич обвинил их в плагиате, после чего проект был сначала приостановлен «из-за ковидных ограничений», а затем закрыт. Вернулась в эфир программа уже спустя долгое время в другом формате. Руководство канала убрало судей, оценки и денежный приз, а также изменило название на «Концерты».

После этого скандала Мусагалиев больше не связывался с Масляковым, поэтому даже не предполагает, как к нему теперь относится бывший наставник. При этом у него есть возможность ему позвонить, вот только заводить разговор на эту тему не хочет. Азамат подчеркнул, что желает Александру Васильевичу здоровья и зла он на него не держит.

Напомним, что ранее появилась информация, что Масляков больше не вернется на пост ведущего КВН. Об этом сообщил его бывший подопечный Сергей Писаренко. По его словам, артист и так «держался, сколько мог».