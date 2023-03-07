«Он держался, сколько мог»: Александр Масляков навсегда покинул КВН

С самого первого выпуска юмористического шоу «КВН» пост ведущего занимал Александр Масляков. Он стал символом программы, и без него зрители уже не могли ее представить. Однако в феврале прошлого года 81-летний артист тяжело заболел короновирусом, из-за чего ему пришлось изолироваться. И даже после выздоровления на сцену возвращаться он не торопился. В новом сезоне Александр Васильевич на радость поклонников вновь встал за знаменитую тумбу, вот только, как оказалось, на прощание.

Слухи о том, что Масляков больше не появится в КВН, ходили давно, ведь Первый канал все это время подготавливал зрителей к этому моменту, сменяя ведущих. Сейчас шоу по очереди ведут Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, а теперь к ним присоединится еще и Тимур Батрутдинов. Об этом стало известно сегодня. Пару раз в конце года Александр Васильевич приходил на съемки проекта, но об окончательном его возвращении никто не говорил. Бывший подопечный артиста Сергей Писаренко уверен – это неспроста, так как больше он на сцену не выйдет.

По словам комедийного актера, Масляков официально ушел из КВН, так как ему не позволило здоровье продолжать работать в напряженном графике.

«Он держался, сколько мог. Если бы физические силы ему позволили, он бы оставался по-прежнему ведущим», - поделился Сергей Писаренко.

Отметим, что сам Александр Масляков говорил, что не против того, что сейчас КВН ведут другие артисты. Он подчеркивал, что ему нравится смотреть на игру из зрительного зала, да и в принципе всегда нужно давать дорогу молодым. Однако о Тимуре Батрутдинове артист раньше высказывался не так тепло. Дело в том, что он не особо чествует резидентов «Comedy Club», так как ему не по душе их «школа комедии».