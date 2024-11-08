«Вы не знаете Мэри Поппинс?»: Андрейченко поскандалила на премьере фильма

Актриса Наталья Андрейченко поскандалила на премьере фильма «Любовь Советского Союза». 68-летняя звезда была недовольна тем, что журналисты не узнали в ней Мэри Поппинс. Об этом сообщает «Жизнь».

Знаменитость вышла в свет и пообщалась с представителями прессы. Их интересовало мнение артистки по поводу фильма «Любовь Советского Союза». Для начала Наталью попросили представиться. Женщина начала возмущаться и капризничать.

«Вы не знаете Мэри Поппинс?! Я не хочу с вами разговаривать!» – заявила знаменитость.

Позже Андрейченко успокоилась и все же дала комментарий. Она успела лишь сказать, что сделала два шоу для Первого канала. Во время разговора звезда резко передумала и ушла.

«Ребята, все. Пока», – добавила актриса.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя Наталья Андрейченко назвала себя изгоем и пожаловалась на детей. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» рассказала, что уделяла мало внимания наследникам в детстве, поэтому они выросли и покинули ее.