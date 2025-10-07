«Вы не суд и не СК, чтобы брать на себя столь много»: Шаляпин ответил Бородину, призвавшему убрать его со сцены

Артист Прохор Шаляпин ответил главе ФПБК Виталию Бородину, призвавшему убрать его со сцены после шутки над ребенком в детском шоу. Блогер заявил, что нужно отменять именно Бородина, так как он, по его мнению, существует «непонятно для чего».

На своей странице в социальной сети Прохор опубликовал большой пост, в котором прокомментировал разгоревшийся скандал. Он признался, что столкнулся с травлей из-за безобидной шутки, причем все «раздули» в прессе искусственно. Отдельно Шаляпин высказался о Виталии Бородине, который делился, что хотел бы убрать его со сцены.

«Где коррупция с Бородиным и где я? Мы живем в правовом государстве, вы не суд и не СК, чтобы вот так просто брать на себя столь много и «запрещать» кого бы то ни было! Предлагаю теперь и я в таком случае отменить Бородина и подобных ему из 30-х личностей, публично существующих непонятно для чего, несущих раздор и негатив в общество», - заявил Прохор.

Шаляпин подчеркнул, что является артистом, а не политиком или чиновником. Также он отметил, что считает все профессии важными, в том числе работу грузчика, про которую шутил в детской программе. По словам шоумена, у них с детьми получился хороший и смешной выпуск, в котором не было обид.

«Печально, что вот так безнаказанно все сходит с рук этим людям за явную травлю», - подытожил Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин взял в подтанцовку модель plus-size от которой отказалась певица Анна Asti.