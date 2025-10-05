Прохор Шаляпин взял в подтанцовку модель plus-size от которой отказалась Asti. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вот уже несколько выступлений рядом с Прохором Шаляпиным танцует модель plus-size Ирина, которая до этого пыталась пройти отбор в команду Анны Asti. Однако в подтанцовку к певице ее не взяли.

Шаляпин заявляет, что рад сотрудничеству с Ириной — он планирует продолжать работать вместе с девушкой.

«Моя Ирочка — талантливый человек! Посмотрите, как она танцует, двигается. Я думаю, что я буду дальше ее брать, ей нравится это», — рассказал он.

Певец добавил, что во время танца девушка импровизирует, а ее танцы идут от души.

