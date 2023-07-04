«Вы не можете просто поцеловаться»: Любовь Успенская научила, как охмурить мужчину
Певица Любовь Успенская раскрыла последовательность шагов, чтобы охмурить мужчину.
Фото: Starface.ru
Певица Любовь Успенская заговорила о мужчинах и рассказала, как их охмурять. Артистка заявила, что это «очень легко», и раскрыла последовательность шагов.
«Надо сначала дать себя полюбить, потом показать ему, что ты его любишь, а потом - держать в сомнениях», - поделилась Успенская с сайтом mk.ru.
По мнению и опыту певицы, мужчина должен чувствовать, будто сегодня-завтра женщина его бросит.
«Это так на мужиков действует: их можно свести с ума», - заверила она.
В целом же, считает Успенская, мужчины занимают слишком много времени, и сравнила отношения с работой над песней.
«Вы же не можете просто поцеловаться и пойти дальше», - отметила она.
Для своей дочери Успенская хочет мужчину с традиционными ценностями: в этом вопросе мать дала право выбора Татьяне. Девушке постоянно звонят и пишут, но пока серьезного кандидата нет, подчеркнула певица.
Ранее мы писали, что у дочери Успенской едва не выпала грудь во время выступления.