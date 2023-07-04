«Вы не можете просто поцеловаться»: Любовь Успенская научила, как охмурить мужчину

Певица Любовь Успенская заговорила о мужчинах и рассказала, как их охмурять. Артистка заявила, что это «очень легко», и раскрыла последовательность шагов.

«Надо сначала дать себя полюбить, потом показать ему, что ты его любишь, а потом - держать в сомнениях», - поделилась Успенская с сайтом mk.ru.

По мнению и опыту певицы, мужчина должен чувствовать, будто сегодня-завтра женщина его бросит.

«Это так на мужиков действует: их можно свести с ума», - заверила она.

В целом же, считает Успенская, мужчины занимают слишком много времени, и сравнила отношения с работой над песней.

«Вы же не можете просто поцеловаться и пойти дальше», - отметила она.

Для своей дочери Успенская хочет мужчину с традиционными ценностями: в этом вопросе мать дала право выбора Татьяне. Девушке постоянно звонят и пишут, но пока серьезного кандидата нет, подчеркнула певица.

Ранее мы писали, что у дочери Успенской едва не выпала грудь во время выступления.