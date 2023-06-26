У дочери Любови Успенской едва не выпала грудь из платья во время выступления на сцене
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица Любовь Успенская продолжает вместе с дочерью участвовать в вокальном шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». На сцене проекта они удивляют жюри и зрителей не только мастерством, но и своими нарядами, которые зачастую оказываются крайне провокационными. В минувшие выходные артистки вновь выбрали откровенные образы, и они едва не стали причиной большого конфуза.
Не так давно Татьяна Плаксина призналась, что все-таки решилась на увеличение груди и легла под нож пластического хирурга. Теперь же она все никак не может до конца нарадоваться результату преображения. При каждом удобном случае исполнительница выбирает открытые платья, в которых максимально выгодно выделяется ее декольте. Такой же костюм она подобрала и для выступления на сцене вместе с матерью. В нем бюст Татьяны ничем не поддерживался и скрывался только черными элементами декора, поэтому в какой-то момент едва не вывалился, тем самым опозорив Плаксину.
К счастью, конфуза все-таки не произошло, но боковые ракурсы Плаксиной особенно понравились зрителям. Под впечатлением от номера матери и дочери в целом остался и Леонид Ярмольник. Он заявил, что всегда в восторге от обеих Успенских.
«Это красиво. Это настолько изысканно. Я надеюсь, что наша программа не только демонстрирует вашу любовь к песням, но и воспитывает еще что такое красота, элегантность», - поделился артист и поставил участницам высший балл.
Ранее 69-летняя Любовь Успенская ответила недоброжелателям, которые советуют ей одеваться скромнее. Она заявила, что не видит в своем внешнем виде никакой вульгарности. А немного обнажения – это красиво.