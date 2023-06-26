У дочери Любови Успенской едва не выпала грудь из платья во время выступления на сцене

Певица Любовь Успенская продолжает вместе с дочерью участвовать в вокальном шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». На сцене проекта они удивляют жюри и зрителей не только мастерством, но и своими нарядами, которые зачастую оказываются крайне провокационными. В минувшие выходные артистки вновь выбрали откровенные образы, и они едва не стали причиной большого конфуза.

Не так давно Татьяна Плаксина призналась, что все-таки решилась на увеличение груди и легла под нож пластического хирурга. Теперь же она все никак не может до конца нарадоваться результату преображения. При каждом удобном случае исполнительница выбирает открытые платья, в которых максимально выгодно выделяется ее декольте. Такой же костюм она подобрала и для выступления на сцене вместе с матерью. В нем бюст Татьяны ничем не поддерживался и скрывался только черными элементами декора, поэтому в какой-то момент едва не вывалился, тем самым опозорив Плаксину.