«Вы не хотите признать, сколько мне лет»: Аллегрова высказалась о возрастных проблемах

Певица Ирина Аллегрова призналась, что с возрастом ей все тяжелее давать концерты. В 73 года артистка уже выбирает, на каком мероприятии ей нужно выступить, а какое можно пропустить.

Перед Днем Победы Аллегрова вышла на сцену в Кремле. И хоть выглядела вокалистка хорошо, на самом деле чувствовала она себя неважно. За кулисами она поделилась — возраст дает о себе знать.

«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело. Я сегодня сюда собиралась: мне тяжело. Я не умею делать в полноги», - рассказала Аллегрова mk.ru.

По словам Ирины, по большим сольным концертам она все же скучает, но понимает, что не сможет их отработать так, как ей хотелось бы. Поэтому приходится отказываться. Сейчас Аллегрова больше времени уделяет семье, часто бывает в загородном доме и увлекается выпечкой.

Ранее Ирина Аллегрова заявила, что ненавидит песню «Угонщица».