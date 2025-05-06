Ирина Аллегрова на концерте в Кремле заявила, что ненавидит песню «Угонщица»

Певица Ирина Аллегрова на концерте в Кремле заявила, что ненавидит хит «Угонщица». Она объяснила, что «прожитым жить нельзя» и «артист должен расти».

Аллегрова участвовала в концерте «И помнит мир спасенный». В этот вечер артистка исполняла песню «Девичий джаз». Певица выступала в черном балахоне и с Георгиевской лентой.

За кулисами народная артистка общалась с курсантами. Певица предложила сделать фотографию, но желающих оказалось очень много. Поэтому до выхода на сцену Аллегрова не успела сфотографироваться со всеми и пообещала прийти еще раз.

На обратном пути участники танцевального коллектива встречали Аллегрову песней «Угонщица». Артистка скрестила руки на груди, услышав строки «Я ждала тебя, так ждала», и сделала неожиданное признание об одной из главных песен в репертуаре.

«Ой, не надо. Это моя самая ненавистная песня», - произнесла исполнительница. Кто-то из парней поинтересовался, неужели это правда.

«Я ненавижу ее», - продолжила в ответ Аллегрова. Ее слова приводит mk.ru.

Ранее композитор Игорь Крутой призывал певицу прекратить затворничество в день ее 73-летия. Он хотел, чтобы Аллегрова вернулась на сцену. Крутой назвал артистку своей главной певицей.