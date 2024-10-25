«Вы нарушаете закон»: общественники призвали Филиппа Киркорова покинуть российскую эстраду

Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась к народному артисту РФ Филиппу Киркорову с призывом уйти из российского публичного пространства. Текст обращения опубликовало издание «Абзац».

«Как показывает время, ваших «извинений», «оправданий» хватает на совсем короткий срок. Ваш modus operandi (манера поведения – прим.) не меняется на протяжении десятилетий. Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодёжь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство», - сказано в обращении.

Общественники добавили, что время Киркорова «ушло».

Напомним, очередной скандал с участием Филиппа Киркорова произошел после его участия в шоу Димы Масленникова. На съемках музыкант сказал в адрес юноши с нарисованными на щеках усами фразу: «Котик, дай мне в ротик». После этого исполнитель пояснил, что так говорили в его детстве. Шоу посмотрели православные активисты из движения «Сорок сороков» и попросили МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что отца вытащили с того света в Боткинской больнице.