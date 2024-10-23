«Он слабый»: отца Филиппа Киркорова вытащили с того света в Боткинской больнице

Певец Филипп Киркоров рассказал о состоянии 92-летнего отца Бедроса. Артист заявил, что в Боткинской больнице его «вытащили с того света».

Комментарий исполнителя приводит Telegram-канал «Звездач».

Сейчас отец Киркорова находится дома.

«Да, он слабый, но его выписали. Я хочу сказать огромное спасибо Боткинской больнице и лично главному врачу и его команде, которые его просто вытащили с того света», - поделился Киркоров.

Он отметил, что «93 года – приличный возраст» и «любая инфекция сразу на нем сказывается».

«Мы стараемся быть рядом, дети, внуки, семья, любимые люди, поддерживаем», - добавил певец и поблагодарил всех неравнодушных, кто интересуется здоровьем Бедроса.

Ранее певец рассказал, что в их семье дети обязаны согласовывать траты свыше 2 тыс. рублей. При этом Киркоров отмечал – детям не нужны брендовые вещи. Также исполнитель размышлял о зависимости детей от гаджетов. Дочь певца хочет новый телефон, потому что прежний разбила. «Я оттягиваю этот момент, но все равно придется купить», - сообщил певец.