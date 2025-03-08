«Вы на этом патриотизме в „рай“ хотите заехать»: Филипп Киркоров получил поддержку после критики

Филипп Киркоров, признанный «Певцом года» на премии «Виктория-2025», получил поддержку со стороны коллег. В своем Telegram-канале Оскар Кучера резко ответил Вике Цыгановой, раскритиковавшей певца, и заявил, что та «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом».

1 марта в Москве состоялась музыкальная премия «Виктория-2025», лауреатом которой в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров за свой хит «Черная пантера». Вика Цыганова возмутилась, что почетного звания удостоился артист, известный скандальной репутацией.

«Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год? Я вот помню только его душещипательный монолог про дверь. <…> На мой взгляд, сценическое дно Киркоров пробил еще лет 20 тому назад», — заявила певица.

Оскар Кучера публично заступился за оскандалившегося Филиппа Киркорова и отметил, что ему «таланта не занимать». Телеведущий также упрекнул Вику Цыганову в том, что она «пытается напомнить о себе, прикрываясь патриотизмом».

«Возникает ощущение, что вы на этом самом „вашем“ патриотизме в „рай“ хотите заехать. Нет, дорогая! „Певцов года“ дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже. <…> Гораздо честнее петь хорошо и за это получать премии, нежели петь плохо, и при этом, прикрываясь патриотизмом, пытаться напомнить о себе», — высказался Оскар Кучера.

Актер добавил, что не пытается пропиарить артиста и не призывает давать звание «Певец года» «Киркорову/Баскову/Билану». Оскар Кучера объяснил, что лишь «встает на сторону того, кого обижают».

Напомним, Филипп Киркоров оказался о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Певец утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала артисту запретили концертную деятельность в России.

Ранее мы писали о том, что россияне призвали «убрать» Филиппа Киркорова со сцены.