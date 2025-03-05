«Это позор для страны»: россияне потребовали, чтобы Киркоров убрался со сцены

Россиян возмутило, что певец Филипп Киркоров собирается впервые за два года дать сольные выступления. Соотечественники предложили исполнителю покинуть сцену и заняться строительством больниц и музыкальных школ.

Об этом сообщает издание «Абзац».

«Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушёл на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте. В России он не нужен», - заявляют россияне и призывают певца уходить на пенсию.

Многие рассуждают, что Киркорову следует заняться чем-то полезным для общества и страны.

«Киркоров сейчас денно и нощно должен заниматься благотворительностью: открывать музыкальные школы, строить больницы, поликлиники. Должен учредить гранты для студентов музыкальных училищ», - уверены россияне.

Граждан удивило, что певец продал все билеты на выступления. Многие заявили, что не пошли бы даже бесплатно. Они также задались вопросом, «что за люди, которые ходят на его концерты»?

Комментаторов возмутило заявление артиста о том, что он делал перерыв в творчестве. Россияне не заметили отсутствия Киркорова – «в телевизоре мелькал постоянно», отмечают они.

Ранее Киркоров рассказывал о жизни 13-летней дочери в Дубае.