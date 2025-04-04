«Вы моя музыкальная семья»: Сергей Лазарев вернулся в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев передумал уходить из шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает Kp.ru.

В последнем сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев заявил, что планирует уйти из проекта после череды скандалов и споров с другими членами жюри. Многие зрители настаивали на том, чтобы глава «сотни» остался, однако певец хранил молчание до самого конца.

Наконец, в день премьеры нового сезона шоу, Лазарев объявил, что принял решение остаться в проекте.

«Скажу честно, откровенно и от души друзья — я не могу себя представить без вас, правда. За эти семь лет сколько идет шоу „Ну-ка, все вместе“ — для меня этот проект стал значить больше чем просто шоу на федеральном канале. Он занимает важное место в моей жизни. Не могу себя представить без проекта, вы моя музыкальная семья», — заявил он.

Лазарев добавил, что как и в любой семье, среди членов жюри бывают разногласия. Однако певец заявил, что не может оставить любимое шоу и бросить участников.

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