«Поднял в два раза»: продюсер раскрыл гонорар Сергея Лазарева за один концерт

Популярный российский певец Сергей Лазарев существенно увеличил гонорар за частные выступления в 2025 году. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Сергей Лазарев является бывшим участником группы Smash, популярной в 2000-х. После распада коллектива музыкант сумел сохранить известность и два раза представить Россию на «Евровидении». Сегодня на счету артиста множество хитов, а его гастрольный график забит до отказа: каждый месяц Лазарев дает десятки концертов по РФ и за границей.

Столь высокий спрос на выступления исполнителя хита «В самое сердце», по словам Сергея Дворцова, позволил ему в текущем году увеличить расценки сразу вдвое. Медиаменеджер также уточнил, что сейчас Лазарев является одним из самых востребованных отечественных артистов.

«Гонорары Сережи Лазарева сейчас повысились, они достигают 8,5 млн рублей за частное концертное мероприятие. Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 млн рублей. В этом году он его поднял ровно в два раза. Сережа сейчас является одним из самых востребованных артистов нашей эстрады, любимец всех девушек, женщин, молодежи. Он большой молодец, он трудяга», — поделился продюсер.

Незадолго до этого Сергей Лазарев рассказал о смерти брата и признался, что до сих пор плачет.