«Пустышка»: голливудская карьера сбежавшей из России в США Марии Машковой потерпела крах

Несколько лет назад Мария Машкова, дочь актера и худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, перебралась в США вслед за мужем, американским пианистом Александром Слободяником-младшим. Какое-то время звезда «Не родись красивой» жила на две страны, но после она отказалась возвращаться на Родину. Актриса пытается построить карьеру в Голливуде, правда, пока безуспешно.

Мария долго не могла получить в США даже небольшую роль. Но недавно она снялась сразу в фильме и сериале, пишет Kp.ru.

Актриса снялась в блокбастере «Международная космическая станция». Лента рассказывает об астронавтах, которые спасают Землю от ядерной угрозы. Картина, судя по отзывам, не понравилась зрителям. Американцы ругают кино в социальных сетях и называют его провальным. Они назвали фильм «пустышкой».

Некоторые ужаснулись сценарием картины, а кто-то раскритиковал игру актеров блокбастера.

«Ничего, кроме кучи плоских персонажей, которые проходят через одну неправдоподобную ситуацию за другой, принимают одно необъяснимое решение за другим, ведут один не вдохновляющий диалог за другим и так далее», — пишут зрители.

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