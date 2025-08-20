«Вы меня раскусили»: подписчик Маргариты Симоньян разглядел цвета украинского флага в ее видеороликах

Главред RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале домашним видео. На нем журналистка показала, как готовит мидии. Один из подписчиков супруги Тигана Кеосаяна пропустил эту часть ролика и акцентрировал свое внимание на другом — он разглядел украинский флаг в публикации российской патриотки.

Пользователь написал, что уже не в первый раз видит сочетание желотого и синенго цветов в роликах главреда RT. Маргарита, в свою очередь, в ироничной манере ответила разоблачителю, «похвалив» его за бдительность.

«Вы меня раскусили, Владислав. Даже в видео, где в кадре только моя рука и из одежды — только обручальное кольцо, вы бдительно разглядели работу ципсо. Да-да, и покушения на меня, и международный розыск, в который я объявлена хохлами, и "Россия-матушка, забери Донбасс домой" — это все было для отвода глаз. Вы молодец», — заявила Маргарита.

Ранее сообщалось, что Симоньян посетила места, которые дороги ей и впавшему в кому супругу. Одно из них — любимый ресторан пары в Ялте.