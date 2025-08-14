«Сводила мам»: Маргарита Симоньян навестила места, дорогие ей и впавшему в кому Тиграну Кеосаяну

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вместе с мамой и свекровью провела несколько дней в Ялте. Они посетили места, в которые любили ходить вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном.

«Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан в Ялте. Лучшая грузинская кухня в этой части побережья», — поделилась Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мамой и свекровью за накрытым столом.

Маргарита старается уделять много времени маме мужа, так как в 2022 году не стало старшего брата Тиграна Давида. Сейчас женщина сильно переживает за младшего наследника.

Напомним, муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре 2024 года. У режиссера давно были проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он лежал в больнице с инфарктом. Врачи не делают никаких прогнозов по поводу выздоровления режиссера.

Ранее Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своем здоровье. Журналистка призналась, что у нее есть врожденная аномалия, отражающаяся на внешности.