«Вы лжете»: после новости о смерти бывшей жены Александр Домогаров выступил с неожиданным обращением

В середине августа скончалась бывшая супруга Александра Домогарова. Ирина Гуненкова ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Недавно актер признался, что всех женщин, кроме Ирины, он считает предательницами. Об этом сообщает PROZVEZD.

Домогаров повстречал будущую жену, когда служил в Театре Российской армии. Ирина Гуненкова работала костюмером. Она подарила артисту сына, Александра Домогарова-младшего. Однако спустя 12 лет брака пара решила развестись. При этом ни один из дальнейших романов артиста не увенчался успехом, а Ирина оставалась в его жизни до самого конца.

«Вы, женщины, – предательницы. По своей природе. Вы изменяете, лжете, лукавите, и вам надо ходить в церковь. В моей жизни есть одна женщина, которая мне очень дорога и близка и которая меня никогда не предаст, – Ирина», – заявил Домогаров.

Даже после развода звезда фильма «В плену у сакуры» продолжал финансово помогать экс-жене и сыну.

Перед официальным известием о кончине Гуненковой Александр Домогаров выложил в Сеть видеоролик, в котором объявил «режим молчания», а потом опубликовал пост своего сына.

«Моя самая любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром! В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей! Дома! В любви!» – написал Домогаров-младший.

Ранее стало известно, что вдова Александра Абдулова хочет превратить дом покойного актера в музей.