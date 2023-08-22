«Буду думать»: вдова Абдулова рассказала, во что хочет превратить дом покойного актера

Вдова Александра Абдулова мечтает сделать из дома актера музей. Об этом сообщает Woman.ru.

Народный артист РСФСР скончался 15 лет назад. Как при жизни мужа, так и долгое время после его смерти Юлия Абдулова старалась как можно меньше появляться на публике и не отвечала на вопросы журналистов.

Лишь недавно вдова звезды «Чародеев» создала страницу в социальных сетях, где решила показывать фанатам творчества покойного супруга, как он жил. По словам Юлии, в доме актера почти все стоит так же, как было при Александре. Женщина призналась, что хотела бы сделать дом-музей мужа, чтобы его поклонники могли прийти в гости и прикоснуться к атмосфере, в которой он творил.

«Буду думать. Это я что-то смелая очень», – отметила она.

Вдову во всем поддерживает ее дочь Евгения. 16-летней девочке она посвятила добрые слова в своем микроблоге.

«Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любови», – прокомментировала Юлия.

Она добавила, что хотела бы видеть рядом с дочкой таких же верных и преданных друзей, какие были у Абдулова. Приятели актера до сих пор поддерживают связь с семьей и предлагают помощь в трудную минуту.

Ранее мы писали, что певица Натали выступила на сцене Нижнего Новгорода через 20 дней после смерти мужа, так как хотела исполнить его последнюю волю.