НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2024, 17:43
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«Беспредел»: Бородин подготовил ряд обращений по поводу постройки Киркорова на крыше дома в Москве

Глава ФПБК Бородин направит обращения из-за постройки Киркорова на крыше дома.
«Беспредел»: Бородин подготовил ряд обращений по поводу постройки Киркорова на крыше дома в Москве

© Starface.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что 4 июля направит несколько обращений в связи с постройкой певца Филиппа Киркорова на крыше дома в Москве.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Завтра официально по Киркорову направим ряд обращений по поводу его постройки на крыше дома в центре Москвы. Как люди нам сообщили, что сама подстройка незаконная, соответственно у нас возникают вопросы, а как так контролирующие органы допустили этот беспредел в центре Москвы», - написал глава ФПБК.

Пользователи Сети поддержали инициативу Бородина. Они писали в комментариях под постом: «Правильно!», «Пора призвать к ответу», «Да пора уже с ним заканчивать, хватит с ним церемониться».

Ранее Бородин приехал к дому, где Киркоров построил мансарду, фактически сделав из девятиэтажного дома десятиэтажный. Говорилось, что от действий певца у жильцов трещат потолки. С жалобами на стройку к Бородину обратились собственники: по их словам, действия Киркорова незаконны.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Виталия Бородина
Автор:Лилия Караева
Теги:
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