«Вы хотите что-то искупить?»: Ивлеевой и гостям ее «голой» вечеринки предложили способ извиниться

Телеведущий Владимир Соловьев предложил блогеру Насти Ивлеевой и гостям ее «голой» вечеринки способ извиниться перед народом. По его мнению, нужно не записывать обращения со слезами на глазах, а общаться с людьми напрямую, причем именно с теми, кого больше всего задело данное мероприятие.

Скандал вокруг «арт-выставки» Ивлеевой не утихает уже неделю. Пострадала от нее не только хозяйка бала, но и знаменитости, которые были замечены в ту ночь в московском клубе «Мутабор». Певца Филиппа Киркорова теперь «вырезают» из новогодних шоу и фильмов, Лолиту и Анну Asti лишают концертов, а самой Насте грозит реальный срок.

Чтобы как-то исправить положение, звезды уже записали публичные извинения, а кто-то и не одно. Однако это так и не помогло. По мнению Владимира Соловьева, этот метод исправить ситуацию не сработает, так как участники вечеринки говорят и думают только о себе, а не о стране и людях в ней. Журналист посоветовал Насте и ее друзьям съездить к бойцам и поговорить с ними, выслушать, что они скажут.

«Необязательно делать из этого публичные и громкие выступления. Это и невозможно, может прилететь. Гуманитарки просто побольше возьмите», - сказал Соловьев во время записи проекта «Полный контакт».

При этом телеведущий не обещает, что именно Ивлеевой и это сможет как-то помочь. Ведь, в отличие от Билана и Киркорова, она свою позицию не высказывала.

Ранее Сергей Шнуров в новой песне поиздевался над гостями «голой» вечеринки Ивлеевой.