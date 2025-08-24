«Вы издеваетесь что ли?»: Лера Кудрявцева заговорила о пополнении в семье с молодым мужем

Лера Кудрявцева родила дочь Марию, когда ей было 47 лет. Телеведущая рассказала, что не собирается идти по примеру Марины Федункив, ставшей мамой в 52 года, и больше не планирует заводить детей.

Журналисты задали вопрос Лере, собирается ли она снова становиться матерью. Телеведущая не смогла сдержать эмоций, услышав его.

«Мне куда? Вы издеваетесь что ли? У меня и дочка, и сыночек. Нет, ребят, уже все! Сколько мне лет! Федункив — молодец, до сих пор кормит. Но я — нет», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Ведущая отказалась комментировать отношения с молодым мужем Игорем Макаровым после заявления об усталости борьбы с его алкоголизмом.

Первым супругом звезды был барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. От него Кудрявцева родила сына Жана. Во второй раз Лера вышла замуж за московского бизнесмена Матвея Морозова, с которым прожила три года. Третью свадьбу телеведущая сыграла в 2013 году с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет.

В январе прошлого года Кудрявцева заявила, что разводится с Макаровым из-за его алкоголизма. Позже супруги помирились, но месяц назад телеведущая рассказала об очередном кризисе в отношениях - всему виной вновь стало пагубное пристрастие мужа. Однако, по последним данным, Лера помирилась с Игорем и собирается вместе с ним отвести дочь в школу.