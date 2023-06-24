«Вы еще увидите их вместе»: раскрыта причина исчезновения мужа Заворотнюк

Поклонники звезды «Моей прекрасной няни» забеспокоились после новости о том, что Пётр Чернышев исчез. Пятикратный чемпион США по фигурному катанию не принял участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Ранее супруг Заворотнюк исполнял в нем главную роль.

Интернет-пользователи допустили, что Чернышев мог отказаться от работы из-за ухудшения состояния Анастасии Заворотнюк. Слухи подогрела и новость о том, что дочь актрисы Анна внезапно прилетела в Москву. Ранее девушка жила в Дубае.

Никита Михайлов, коллега Чернышева, раскрыл правду. По его словам, фигурист занимается другими проектами. Его отсутствие в недавно проходившем в Сочи шоу никак не связано со здоровьем жены.

«Петр занимается шоу на роликах, которое проходит в Москве. Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты», — отметил он.

Напомним, что врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга. После химиотерапии, лечения в России и за рубежом актриса добилась ремиссии.

Ранее мы писали, почему окна дома Анастасии Заворотнюк закрыли плотными шторами.