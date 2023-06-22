Окна дома Анастасии Заворотнюк закрыли плотными шторами

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показал дом в Крекшино, где живет больная раком мать. На снимках видно плотные шторы на всех окнах – так никто не увидит прячущуюся внутри звезду сериала «Моя прекрасная няня».

На фотографии, опубликованной сайтом «7Дней.ru», обращают на себя внимание длинные шторы - за ними невозможно ничего рассмотреть.

Напомним, публика не видела больную раком актрису с 2019 года. Данных о том, в каком состоянии она сейчас, нет.

В начале болезни Заворотнюк журналисты буквально дежурили под окнами дома, чтобы получить кадры тяжелобольной актрисы. Сейчас под калиткой нет незваных гостей, пройти незамеченным не получится.

Дочь актрисы большую часть времени проводит в ОАЭ. Недавно Анна Заворотнюк в спешке прилетела в Россию: появились предположения, что это связано с ухудшением состояния знаменитости.

Она публиковала фотографии семейной прогулки и показала кадры из дома, а также запечатлела бабушку - 80-летнюю мать актрисы. Женщина была с палками для скандинавской ходьбы и на каблуках.