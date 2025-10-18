«Вы едите консервы»: Леонид Агутин высказался об использовании нейросетей в музыке

Певец Леонид Агутин выступил за использование искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве. Он признался, что современные инструменты обработки голоса облегчают работу не только тем, кто не умеет петь, но и опытным исполнителям.

«Но мы никогда больше не зазвучим так, как звучала пленка. Никто из нас, из музыкантов, больше не запишет музыку на аналоговый носитель. Потому что это уже никому не надо», - сказал исполнитель хита «Босоногий мальчик» в беседе с ТАСС.

Агутин сравнил использование ИИ в творчестве с употреблением консервированных продуктов. Как он заметил, появление технологии консервирования спасает от быстрой порчи.

«Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», - выразил свое мнение муж певицы Анжелики Варум.

Он также добавил, что с современными технологиями невозможно бороться, поэтому надо ими активно пользоваться и изучать.

«Это нужно возглавить, и сделать это наилучшим образом», - заключил музыкант.

Ранее Леонид Агутин признался, что может быть очень жестким на работе. Исполнитель подчеркнул, что спокойствие и добродушие он старается оставлять в пределах дома.