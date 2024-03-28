«Вы должны уважать свой народ»: Иосиф Пригожин осудил поведение Аллы Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин осудил певицу Аллу Пугачеву за то, что она, по его мнению, не уважает свой народ. Ее поведение он сравнил с бросанием камней в свой же огород.

За последние месяцы Примадонна успела попасть сразу в несколько скандалов. Сначала она публично оскорбила коллегу Стаса Михайлова, а затем предпочла проигнорировать теракт в «Крокус Сити Холле», в котором погибло свыше 140 человек. Как считает Пригожин, Алла Борисовна должна была выразить соболезнования, что-либо сказать по этому поводу, так как в России у нее есть определенный уровень популярности среди граждан.

Музыкальный продюсер подчеркнул – даже если Пугачева уехала из страны и изменила свое отношение к соотечественникам, она все равно должна уважать их.

«Вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор. Не каждый человек сегодня может взять и совершить отъезд, как вы это сделали», - поделился Пригожин с сайтом Teleprogramma.pro.

Ранее Алла Пугачева все-таки высказалась о теракте спустя почти неделю. Она отметила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях.