«Вы доктор?»: певица Ольга Орлова ответила подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери подписчикам

Поклонники певицы Ольги Орловой заочно поставили диагноз «аутизм» ее двухлетней дочери после того, как артистка в своей соцсети поделилась, что наследница до сих пор не разговаривает.

Подписчики 47-летней экс-солистки «Блестящих» встревожились развитием ребенка. В комментариях «всезнающие» фанаты певицы начали активно выдвигать предположения, что у девочки проблемы со здоровьем, и ставить ей неутешительные диагнозы. Одна из фолловеров пишет: «Признаки аутизма у Ани. Вы обращались к докторам?».

Ольге Орловой, которая, кстати, довольно спокойно относится к ситуации, пришлось ставить онлайн-«диагностов» на место. Она дала им понять, что не собирается обсуждать дочь с посторонними людьми.

«А вы доктор?» — ответила артистка.

Орлова уверена, что переживать не стоит, со временем Аня научится выговаривать слова и предложения.

Ранее «Страсти» писали о том, как певица Ольга Орлова резко ответила подписчикам, которые возмутились, что ее подругу Ксению Бородину к алтарю вел ее супруг, Валерий Маслов.