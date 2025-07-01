НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 июля 2025, 12:10
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«Вы доктор?»: певица Ольга Орлова ответила подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери подписчикам

Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, предположившим аутизм у ее дочери Ани.
«Вы доктор?»: певица Ольга Орлова ответила подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери подписчикам

© Starface.ru

Поклонники певицы Ольги Орловой заочно поставили диагноз «аутизм» ее двухлетней дочери после того, как артистка в своей соцсети поделилась, что наследница до сих пор не разговаривает.

Подписчики 47-летней экс-солистки «Блестящих» встревожились развитием ребенка. В комментариях «всезнающие» фанаты певицы начали активно выдвигать предположения, что у девочки проблемы со здоровьем, и ставить ей неутешительные диагнозы. Одна из фолловеров пишет: «Признаки аутизма у Ани. Вы обращались к докторам?».

Ольге Орловой, которая, кстати, довольно спокойно относится к ситуации, пришлось ставить онлайн-«диагностов» на место. Она дала им понять, что не собирается обсуждать дочь с посторонними людьми.

«А вы доктор?» — ответила артистка.

Орлова уверена, что переживать не стоит, со временем Аня научится выговаривать слова и предложения.

Ранее «Страсти» писали о том, как певица Ольга Орлова резко ответила подписчикам, которые возмутились, что ее подругу Ксению Бородину к алтарю вел ее супруг, Валерий Маслов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
аутизм
Ольга Орлова
речь