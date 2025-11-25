«Вы до сих пор ей верите?»: Мария Захарова сравнила обманувшую россиян Аллу Пугачеву с дедом-фронтовиком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что словам Аллы Пугачевой нельзя верить после того, как она обманула всю страну. В эфире шоу «Эмпатия Манучи» на RuTube сравнила певицу со своим дедом-фронтовиком, который не афишировал свой подвиг и посвятил жизнь служению стране.

Мария Захарова напомнила, как в новом интервью Алла Пугачева, прожившая с Филиппом Киркоровым больше 10 лет, назвала их брак фиктивным. Дипломат усомнилась, что артистке, которая много лет обманывала поклонников, можно доверять.

«Прошу прощения, но человек на весь мир заявил, что ее брак с Филиппом Киркоровым был постановочным. И вы до сих пор ему верите? <…> Может, перестанем быть наивными? Может, наконец, сами себе хоть признаемся, что да, есть такие люди, которые обманывают? И потом еще и насмехаются», — заявила Мария Захарова.

Комментируя поведение певицы, представитель МИД России рассказала историю своего деда — участника Великой Отечественной войны. По словам Марии Захаровой, после возвращения с фронта он посвятил жизнь служению стране и не афишировал своих заслуг. Дипломат заявила, что настоящие патриоты не стремятся к публичности.

«Они просто молчат. Они не считают нужным либо об этом говорить, либо уж тем более использовать высокопарные слова», — отметила представитель Министерства иностранных дел.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей эмигрировала в Израиль. В ответ на критику артистка заявила, что «всегда терпеть не могла» осудивших ее россиян, и назвала их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». При этом певица возвращалась в Россию в 2023 году для записи новых песен.

Ранее писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума: «Ее уже нет для нашей великой страны».