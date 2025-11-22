Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума. Об этом сообщает NEWS.ru.

60-летний российский писатель Олег Рой раскритиковал уехавшую из России Аллу Пугачеву. По его мнению, певицу стоит забыть и не вспоминать.

«На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно. Ее следует простить и забыть. Простить только потому, что есть прошлое, которое связывает нас с ее песнями. Но самой ее уже нет для нашей великой страны», — заявил он.

Олег Рой является писателем, сценаристом и общественным деятелем. Им написано более 60 романов. Ряд его книг экранизировали в России и США. Также Рой принимал участие в создании анимационных сериалов «Джинглики», «Дракоша Тоша», «Шмяк. Волшебная лавка Есении», «Супер МЯУ».

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева показала крупным планом лицо во время прогулки.