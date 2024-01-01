«Вы для меня не авторитет»: Гоман устроил перепалку с Соседовым в праздничном выпуске шоу «Суперстар»

Критик Сергей Соседов и певец Алексей Гоман устроили перепалку в праздничном выпуске шоу «Суперстар». Члену жюри не понравилось его выступление с артисткой Ольгой Зарубиной, в ответ исполнитель отказался считать его авторитетом.

На конфликт между Соседовым и Гоманом обратил внимание сайт StarHit.

Музыкальный критик обвинил исполнителя в странной реакции на его слова и в неуважении к людям старшего возраста. На это Гоман парировал: «Сергей, вы для меня не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите».

Певец решил, что на члена жюри «нельзя обижаться». Он признался, что раньше относился к Соседову особенно, а в данном шоу «избавился от всякой толерантности и терпения» по отношению к нему.

Гоман исполнял композицию «Я и ты» вместе с певицей Ольгой Зарубиной. Этот хит изначально пел Стас Пьеха. Исполнитель признал, что песня «сложная»: сам Пьеха никогда не включал ее в репертуар, если не выспался или простыл. Дуэт Гомана и Зарубиной защитила певица Лолита – она решила, что соответствующее отношение со стороны певца Соседов спровоцировал сам.

Ранее сообщалось, что его уволили с должности ведущего шоу «За гранью» на НТВ. Соседов назвал это неблагодарностью.