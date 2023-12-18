«Все делал блистательно»: Сергей Соседов назвал неблагодарностью увольнение с НТВ
Сергей Соседов назвал неблагодарностью увольнение из «трудной» передачи на НТВ.
© Lomohov Anatoly/East News
Критик Сергей Соседов прокомментировал увольнение из передачи «За гранью» на НТВ. Он назвал программу «трудной» и «тяжелой», а увольнение – «изгнанием и чудовищной неблагодарностью».
Комментарий приводит сайт mk.ru.
Соседов подтвердил, что с ним не продлили контракт. Снятые с ним программы выйдут в декабре, с января программу начнет вести другой человек.
«Считаю это изгнанием и чудовищной неблагодарностью за мою работу в трудной, тяжелой передаче. Я все делал блистательно», - сказал Соседов изданию.
Увольнение стало неожиданностью для ведущего: предпосылок для ухода не было. Соседов не конфликтовал с руководством, не слышал претензий в свой адрес, ни разу за 2,5 года не опоздал на съемки.
Соседов отметил, что зрителям не сообщили об увольнении «любимого ведущего» и ему «стыдно» перед ними.
Ранее Соседов признавался, что устал от участия в телешоу. В частности, он был наставником в шоу «Фактор Бай». Место критика занял продюсер Иосиф Пригожин.