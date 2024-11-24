Экс-солистка «Комбинации» Иванова опровергла слухи о воссоединении группы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня в СМИ появились новости о том, что бывшие солистки группы «Комбинация» планируют перед новогодними праздниками воссоединиться для выступлений на корпоративах. Журналисты сообщали, что за совместное выступление Алена Апина и Татьяна Иванова просят порядка 5 миллионов рублей.

Однако Иванова поспешила опровергнуть эти новости.

«Первый раз об этом слышу. Ничего не воссоединяется. Это не правда», — заявила она.

Напомним, группа «Комбинация» существовала с 1988 по 1998 год. Алена Апина покинула коллектив еще в 1991 году — после этого она начала сольную карьеру.

Ранее мы писали о том, что основатель «Комбинации» пригрозил лишить хитов Алену Апину и Татьяну Иванову. Он заявил об этом после того, как Апина обвинила его в мошенничестве.