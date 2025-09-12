Российские карточки и сотрудники Meta*: кто и зачем взламывает аккаунты звезд в соцсетях

Ида Галич, Елена Блиновская, Ханна, Виктория Боня, Валерия Чекалина — это лишь скромная часть знаменитостей, которые столкнулись со взломом своих аккаунтов в запрещенной соцсети.

Сайт «Страсти» попытался разобраться, кто стоит за взломом и как мошенники выманивают деньги от лица звезд.

Схема обмана

Можно с уверенностью сказать, что за взломами стоят одни и те же люди. Схема мошенничества одинаковая — после того, как знаменитости теряют доступ к соцсетям, от их имени проводится якобы беспроигрышный розыгрыш.

В сторис начинаются прогревы — мошенники рассказывают о скором запуске лотереи, в которой может выиграть каждый. Обычно спустя короткое время публикуется ссылка на специальный сайт, который ведет на страницу с розыгрышем.

После этого в сторис публикуются фейковые комментарии якобы подписчиков, которые получили денежные выплаты. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и других соцсетях знаменитостей, некоторые люди все равно верят в правдивость подобных сайтов и пересылают деньги мошенникам. Так, специалисты компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 сообщали, что за неделю мошенники похищали почти 5 млн рублей подобным способом.

Как же строится сама схема обмана? Сайт «Страсти» решил самостоятельно пройти через цепочку мошенников и показать, как обманывают россиян. Все довольно просто — когда вы переходите на сайт, указанный в соцсетях знаменитости, вам дается три попытки раскрутить колесо фортуны. Естественно, выигрываете вы всегда с третьей, последней попытки. Так разработчики играют на чувствах жертв, показывая, что им несказанно повезло. На самом деле, сайт так запрограммирован — сколько бы мы не переходили по ссылке, всегда выигрывали только с последнего раза.