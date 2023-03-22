«Вы что делаете? Тормозите!»: Пугачеву пристыдили за поведение в Израиле

Осенью прошлого года Алла Пугачева окончательно перебралась в Израиль вместе с детьми к Максиму Галкину* (Признан иноагентом на территории РФ). С того времени на певицу с завидным постоянством летят упреки от поклонников, коллег и даже друзей. Те, кто раньше восхищался Примадонной, теперь не стесняются говорить о ней самые неприятные вещи.

Свое мнение по поводу последних поступков артистки не раз высказывал и продюсер Иосиф Пригожин. Он не скрывает, что осуждает всех отечественных звезд, отвернувшихся от страны, и Алла Борисовна не исключение. Муж Валерии уверен, что и она, и другие уехавшие артисты сожалеют о своем выборе, но уже поздно что-либо менять. Обратно их уже народ не примет.

«Я убежден, что 90% тех, кто уехал сегодня, сожалеют! Может, 10% довольны, но это далеко не звезды первой величины. Что касается Аллы Пугачевой, то такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите! Зачем провокацию создавать», - заявил Пригожин в беседе с изданием Woman.ru

Под недостойным поведением Примадонны продюсер понимает ее провокационные высказывания и походы по концертам других артистов-эмигрантов. На днях Алла Борисовна вступилась за Валерия Меладзе. Она заявила, что в Сети и СМИ «вруны» клевещут на уехавших певцов, но на самом деле у них все прекрасно. В доказательство она выложила видео с одного из концертов исполнителя хита «Иностранец».

Ранее эксперт-косметолог назвала причину изменившейся мимики Пугачевой. По словам специалиста, одна из многочисленных операций вокалистки стоила ей довольно дорого, так как ей повредили лицевой нерв.