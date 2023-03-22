Дергающаяся губа и шрамы под глазом: Пугачева потратила миллионы на пластику и оказалась изуродована

После переезда Аллы Пугачевой в Израиль все ее выходы в свет и фотографии стали рассматриваться общественностью под микроскопом. Пользователи Сети ищут любимые изменения во внешности 73-летней певицы и действительно их находят. Так, многие поклонники Примадонны обратили внимание на странную опухоль на ее руке, а также на шрамы под глазом. Теперь появился новый повод для беспокойства – у артистки сильно пострадала мимика.

На последних фотографиях Аллы Борисовны можно заметить, что ее верхняя губа находится немного в противоестественном положении. Эксперт-косметолог считает, что подобное происходит при повреждении лицевого нерва во время неудачной пластической операции. А как известно, Пугачева большая любительница ложиться под нож хирурга, лишь бы омолодиться. Только за последние месяцы в Израиле певица потратила на специалистов более миллиона рублей. Эти деньги ушли на блефаропластику, коррекцию птоза бровей, инъекции филлеров для разглаживания морщинок.

Однако одна из этих процедур стоила, по всей видимости, Алле Пугачевой нормальной мимики. Теперь у нее наблюдаются симптомы одностороннего пареза. То есть верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо, при этом нижняя наоборот остается вялой. «Возможно, это следствие неудачной пластики...» - прокомментировала врач-косметолог Марта Орлова в беседе с изданием kp.ru.

Напомним, что совсем недавно Алла Борисовна вновь вышла в свет в Тель-Авиве. Она посетила концерт певицы Манижи. Правда, была она на мероприятии без своего мужа, так как он сейчас находится на гастролях. Шоумена рядом с Пугачевой заменил большой охранник. Поклонники также отметили, что в этот раз Пугачева выглядела лучше, чем еще месяц назад.