«Вы что, бедные?»: блогерша Лерчек рассказала о травле детей в школе

Блогерша Лерчек не стала скрывать буллинг детей в школе из-за следствия, об этом сообщает Газета.Ru.

Лерчек, которую следствие обвиняло в неуплате многомиллионных налогов, рассказала о давлении на ее детей со стороны сверстников в школе. По словам блогерши, ее дети практически не сталкивались с травлей из-за следственных действий, однако один случай она все же вспомнила.

«Слава богу, все хорошо. Только одна девочка сказала Алисе: "Вы что, бедные? Почему не летаете отдыхать?"» — рассказала она.

Кроме того, Валерия Чекалина объяснила, почему не платила налоги. По ее словам, она доверилась не тем людям.

«Глупыми были, не тех людей слушали. Но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого больше не повторится. И всем советую быть очень внимательными со своими налогами», — рассказала блогерша.

Напомним, правоохранительные органы сняли все обвинения в неуплате налогов по отношению к семье Чекалиных. Это произошло после того, как супруги погасили порядка 500 миллионов рублей задолженности.

Ранее мы писали о том, что Лерчек нашла силы признаться, что подстриглась из-за облысения от стресса.