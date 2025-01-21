«Вы бы сделали такую?»: Ида Галич отстригла ультракороткую челку

Ведущая и певица Ида Галич отстригла челку, о которой давно мечтала. Она призналась, что в восторге от «авантюры».

Подробностями артистка поделилась в соцсетях.

«Я отстригла челку, о которой мечтала несколько лет. Очень рада, что Вова, мой стилист по волосам, и Олег, мой стилист, согласились поучаствовать в этой авантюре. Потому что я в восторге», - поделилась Галич и показала образ с ультракороткой челкой.

Ведущая объяснила, что ей неинтересно носить одну и ту же прическу – Галич предпочитает экспериментировать с внешностью и образами.

«Я люблю меняться, мне нравится, я не могу всю жизнь ходить с одной прической. Мне интересно пробовать что-то новое. Вы бы рискнули, сделали себе такую челку?» - обратилась она к интернет-пользователям.

Ранее Галич отреагировала на критику ее внешности и призналась, что «отрастила броню». Она заявила, что считает себя симпатичной, хотя по канонам красоты не соответствует мисс мира.