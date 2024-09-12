«Вы больные?»: разгневанная Наташа Королева обратилась к журналистам

Журналисты ворвались в дом к родителям невестки Наташи Королевой. Певица возмущена бесцеремонным поведением представителей прессы. О произошедшем звезда рассказала на своей страничке в социальных сетях.

Со слов артистки, «неуважаемые» журналисты ворвались в квартиру родителей ее невестки Мелиссы. Они пытались вывести их на разговоры, снимали скрытыми камерами и гонялись за маленьким братом девушки.

«Ребята, вы чего, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Вы из первых уст получили всю информацию», — сказала исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Королева недоумевает, зачем пресса вмешивается в жизнь простых людей, не готовых к публичному вниманию. Разгневанная знаменитость попросила оставить в покое своих родственников.

21 августа 22-летний сын артистки Архип, женился на своей возлюбленной, 23-летней танцовщице Мелиссе Фокс (настоящая фамилия — Волынкина). Молодожены закатили пышное торжество в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко. На торжестве собрались родственники и друзья пары. При этом среди присутствующих не было бабушки жениха Людмилы Порывай, которая уже давно живет в США.

Ранее сын Наташи Королевой заявил, что возлюбленная сама сделала ему предложение.