«Милый, теперь ты будешь мой»: сын Королевой заявил, что возлюбленная сама сделала ему предложение

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, Архип рассказал, что возлюбленная сама сделала ему предложение руки и сердца. Это случилось уже через полгода после знакомства, вспомнили молодожены в эфире программы «Звезды сошлись».

Единственный наследник артистки много лет встречался с девушкой прежде, чем пойти в ЗАГС. Но, как оказалось, танцовщица Мелисса давно хотела связать себя узами брака с любимым. Через шесть месяцев после знакомства она предложила Архипу пожениться.

«Первый раз сделала мне предложение Мелисса, она сама, да, решила меня схватить, и все. Это было очень и очень давно, еще когда динозавры ходили. Ну она вот так вот мне предложила», — признался сын Королевой и Глушко.

Мелисса вспомнила этот момент и подтвердила слова избранника.

«У меня было кольцо, и я ему сказала: ну все, милый, теперь ты будешь мой, выходи за меня», – поделилась девушка.

Ведущую Леру Кудрявцеву удивила эта история. Она поинтересовалась, правда ли все так и было. Избранница Архипа пояснила, что тогда парень согласился, но свадьба состоялась только недавно. И то после того, как предложение руки и сердца сделал уже сам молодой человек.

Напомним, что влюбленные устроили торжество и расписались 21 августа. В этот же день много лет назад сыграли свадьбу родители жениха – Наташа Королева и Тарзан.

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