«Вы беременны?»: 49-летняя певица Натали попыталась замаскировать большой живот букетом цветов

49-летняя певица Натали уже трижды мама. У артистки растут трое сыновей, старшему из которых будет 22 года. Поклонники подозревают, что исполнительница снова находится в интересном положении и уже поздравляют ее с четвертой беременностью. Быть может, на этот раз у нее будет дочка.

Натали опубликовала фото в соцсетях, на котором просматривается большой живот. Певица при этом пыталась замаскировать его букетом цветов.

Поклонники разглядели изменения в фигуре и начали интересоваться: «Вы в положении?», «Вы беременны?», «Тоже так подумала», - пишут в соцсетях.

Певица никак не комментировала слухи о беременности.

Ранее мы писали, что певицу МакSим заподозрили в беременности из-за свежего видео с округлившимся животом.