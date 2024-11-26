«Вы абсолютно наплевали»: Сергей Лазарев закатил новый скандал после шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев снова устроил скандал после недавней громкой истории на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист вышел на связь в своем Telegram-канале после неудачного вылета из Иркутска в Москву и раскритиковал работу авиакомпании «Аэрофлот».

Как рассказал Сергей Лазарев, 26 ноября он должен был лететь из Иркутска в Москву на съемки шоу «Аватар», в затем отправиться на концерт в Улан-Уде. Однако, по словам певца, сначала вылет задержали на три часа, затем его еще раз отложили, и, наконец, вовсе отменили. Причиной тому стал один из 170 пассажиров, который передумал лететь, поскольку опоздал на свое мероприятие. Из-за решения компании отменить самолет планы артиста оказались разрушены.

«У меня вопрос назрел к „Аэрофлоту“. Получается, что вы пошли навстречу пассажиру, удовлетворив в его праве НЕ лететь, и абсолютно наплевали на права и планы других 170 пассажиров, когда после этого отменили рейс», — заявил Сергей Лазарев, добавив, что из-за одного человека, который «просто передумал», «никто не будет возвращать деньги».

Экс-участник «Евровидения» предложил авиакомпании пересмотреть правила для пассажиров, купивших билет и севших в самолет. Сергей Лазарев отметил, что они «обязаны лететь», поскольку «тоже берут на себя обязательства». Исключение составляют только «крайне серьезные» случаи.

В заключение певец заявил, что он «дико разочарован» предоставляемыми услугами «Аэрофлота» и «отсутствием какой-либо ответственности за срыв полета и планов пассажиров».

Напомним, недавно Сергей Лазарев угодил в скандал в эфире одного из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Певец оценил выступление участницы проекта Арпи Абкарян. Однако двое из судей — фониатр Лев Рудин и оперный певец Николай Ерохин — не поддержали девушку, не нажав на кнопки. Тогда артист прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за Льва Рудина, а тот в ответ покинул студию.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев раскритиковал судей шоу «Ну-ка, все вместе!» за их поведение.